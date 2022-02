Nouvelle-Zélande : un "convoi de la liberté" devant le Parlement pour protester contre les mesures sanitaires

Après le Canada, la Nouvelle-Zélande. Un convoi de camions et de camping-cars a bloqué ce mardi les rues situées autour du Parlement néo-zélandais, à Wellington, pour protester contre les mesures sanitaires et la vaccination, un mouvement inspiré de celui qui paralyse Ottawa, la capitale du Canada. Des centaines de véhicules, sur lesquels étaient affichés des messages tels que "rendez-nous notre liberté" et "la coercition n'est pas un consentement", se sont garés dans les rues proches du Parlement. Des centaines d'autres ont roulé à travers le centre-ville en klaxonnant alors que plus d'un millier de personnes ont écouté les discours.