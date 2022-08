Nouvelle-Zélande : un couple découvre des restes humains dans des valises remportées aux enchères

C’est une macabre découverte qu’ont effectué deux Néo-zélandais résidant à Auckland. Selon les informations rapportées par la presse locale, les propriétaires de plusieurs valises remportées aux enchères à l’occasion d’une vente d’objets entreposés dans un dépôt ont découvert à l'intérieur les restes d’un corps humain.

La famille a immédiatement appelé la police, qui enquête désormais sur l’affaire, qui attire de nombreux curieux. C'est notamment l'étrange odeur émanant des valises et du domicile de la famille qui a attiré l'attention, et surtout celle du voisinage. “Je l’ai su tout de suite et je me suis demandé d’où ça venait”, a expliqué un des voisins, ancien employé d’un crématorium, à Stuff, un média local.