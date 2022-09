Nouvelles manifestations nocturnes en Iran malgré la répression meurtrière du régime

Le pouvoir en place se montre toujours plus ferme face aux protestataires accusés d'être des "émeutiers" qui "portent atteinte à la sécurité et aux biens publics". Des vidéos mis en ligne ces derniers jours ont montré la police anti-émeute frappant des manifestants à coups de matraque et des étudiants déchirant de grandes photos de l'ayatollah Khamenei et de son prédécesseur, l'imam Khomeiny, fondateur de la République islamique. Selon des défenseurs des droits humains, les policiers ont aussi tiré des plombs et à balles réelles sur les protestataires qui ont lancé des pierres, incendié des voitures de police et mis le feu à des bâtiments publics.