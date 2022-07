Nucléaire iranien : un accord "encore possible" pour Emmanuel Macron

Les pourparlers à Vienne entre l'Iran et les grandes puissances, dont Washington, pour relancer l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 sont au point mort depuis mars. Fin juin, le Qatar a organisé à Doha des pourparlers indirects entre l'Iran et les États-Unis - qui se sont désengagés de l'accord en 2018 - dans l'espoir de remettre le processus de Vienne sur les rails. Mais ces discussions ont été interrompues après deux jours sans aucune conclusion.

De son côté, la présidence iranienne a affirmé avoir "condamné les actions et les positions non constructives des États-Unis et des pays européens" dans le dossier nucléaire. La semaine dernière, un responsable iranien avait confirmé que Téhéran avait "la capacité technique de fabriquer une bombe nucléaire", tout en précisant dans la foulée que l'Iran n'avait toutefois "pas pris la décision d'(en) fabriquer". Le ministère des Affaires étrangères iranien avait également assuré qu'il n'y avait "aucun changement" dans sa politique nucléaire, se référant à une fatwa qui interdit les "armes de destruction massive".