Fukushima : le rejet en mer de l'eau débutera jeudi, Hong Kong réduit déjà ses importations alimentaires

Longtemps annoncé, le rejet des eaux de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi va devenir une réalité. L'opération doit commencer jeudi 24 août "si les conditions météo le permettent", a déclaré mardi le Premier ministre japonais, Fumio Kishida. Un choix qui suscite de vives critiques, notamment de la part de la Chine et Hong Kong.

Ce projet a été validé début juillet par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et Tokyo assure qu'il sera sans danger pour l'environnement et la santé humaine. Concrètement, Tokyo prévoit de rejeter très progressivement dans l'océan Pacifique plus de 1,3 million de tonnes d'eau de la centrale de Fukushima Daiichi provenant d'eau de pluie, de nappes souterraines et des injections nécessaires pour refroidir les cœurs des réacteurs entrés en fusion après le tsunami de mars 2011 qui a dévasté la côte nord-est du pays.