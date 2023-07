Nucléaire : Orano, cette entreprise française qui exploite les mines d'uranium au Niger

C'est l'une des très rares entreprises françaises à être présentes au Niger. Orano (ex-Areva) est implantée dans ce pays sahélien de 20 millions d'habitants, l'un des plus pauvres du monde, en proie depuis plusieurs jours à un coup d'État militaire qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum. Le groupe minier détenu par l'État français, spécialisé dans le cycle du combustible nucléaire et qui emploie quelque 900 salariés dans le pays - essentiellement des personnels locaux, répartis entre Niamey et Arlit -, a indiqué suivre de très près la situation de ses mines d'uranium.