Nucléaire : pour construire sa première centrale, la Pologne écarte EDF au profit d'un groupe américain

La Pologne, qui se prépare à construire sa première centrale nucléaire, a choisi pour assurer cette mission de faire appel au groupe américain Westinghouse. Varsovie a du même coup décliné les offres concurrentes : celle du français EDF et du sud-coréen KHNP, ce qu'a confirmé vendredi le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki. "Nous confirmons que notre projet d'énergie nucléaire utilisera la technologie fiable et sûre de @WECNuclear" (Westinghouse), a-t-il indiqué via un message posté sur son compte Twitter.

L'intéressé a ajouté que ce choix industriel serait officiellement entériné lors d'un prochain conseil des ministres, la semaine qui vient. Outre-atlantique, ce marché remporté a fait la joie du secrétaire d'État américain Antony Blinken. Il a expliqué que les États-Unis étaient "fiers d'être le partenaire fort de la Pologne pour l'énergie et la sécurité" et s'est réjoui par avance des "milliers d'emplois" que cette collaboration serait amenée à créer dans les deux pays. "C'est un pas énorme dans le renforcement de nos relations avec la Pologne pour les générations à venir", a renchéri la secrétaire américaine à l'Énergie, Jennifer Granholm.