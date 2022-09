"Nuremberg 2" : l'organisateur d'un faux procès des complotistes a-t-il accaparé 1,3 million d'euros de dons ?

Interrogé par la presse allemande sur ces accusations, le principal concerné a sobrement déclaré que son cabinet commenterait l'affaire "la semaine prochaine". Il a cependant d'ores et déjà réagi dans une interview en ligne. Il ne nie pas. Mais ne voit pas non plus le problème. Dans cet entretien en ligne, celui qui pense que "la reine d'Angleterre est contrôlée par le Vatican, lequel appartient à la famille juive Rothschild", attaque d'abord frontalement Viviane Fischer, cette "plouc" qui n'est "pas capable de parler de manière structurée et d'agir de manière structurée". La décrivant tour à tour comme une "petite fille capricieuse", et une femme "instable", il explique qu'elle n'a jamais pu faire face aux mails et appels toujours plus nombreux. C'est pourquoi il aurait choisi d'utiliser sa propre entreprise, un "vrai cabinet d'avocats", pour ces missions, le temps que le Comité "embauche quelqu'un". "Mais les choses ont empiré. Nous avons dû traiter, je crois, 340.000 e-mails au cours des deux dernières années", argue-t-il. Un service qu'il concède avoir facturé "une somme forfaitaire de 23.500 euros" par mois.