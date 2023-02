Objets volants abattus : "pas d'indication d'activité extraterrestre", selon Washington

Pour rappel, les États-Unis ont détruit trois objets volants non identifiés au-dessus de leur territoire et du Canada, ces derniers jours. Plus précisément, lesdits objets ont été abattus vendredi au-dessus de l'Alaska (nord-ouest), samedi au-dessus du Yukon dans le nord-ouest canadien, et dimanche au-dessus du lac Huron, dans le nord des États-Unis. Le tout dans un contexte où un ballon chinois suspecté d'activités d'espionnage a été désintégré par les forces de Washington. "L'une des raisons pour lesquelles on en voit plus, c'est que nous les cherchons plus", a glissé John Kirby, soulignant que les capacités radar avaient été adaptées en ce sens. Sans cela, "il est difficile de détecter des objets qui se déplacent lentement à haute altitude", a-t-il mis en avant.

Quelques éléments ont, tout de même, filtré ces dernières heures. Les deux premiers "objets" détruits avaient la taille d'une petite voiture - alors que le ballon chinois était aussi gros que trois autobus - et volaient à 12.000 mètres. Celui détruit dans le Yukon était selon Ottawa de forme "cylindrique". En outre, le Pentagone a décrit l'aéronef détruit dimanche comme "octogonal", sans nacelle, se déplaçant lentement à une altitude de 6000 mètres.