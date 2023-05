Océan indien : deux morts et 37 disparus suite au naufrage d'un navire de pêche chinois

Un navire chinois, le Lu Peng Yuan Yu 028, a chaviré mardi aux alentours de 3 heures, a annoncé la chaîne de télévision d'État CCTV. Il comptait à son bord, 17 Chinois, mais aussi 17 Indonésiens et 5 Philippins. Une opération internationale de recherche et de sauvetage a rapidement été lancée afin de tenter de retrouver les 39 membres d'équipage portés disparus, et l'on a appris ce jeudi matin que les secours sont parvenus à "trouver et récupérer les corps de deux victimes", sans plus de détails.