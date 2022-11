Crise entre Rome et Paris : des contrôles renforcés aux frontières

L'essentiel de ces "points de passage autorisés" (PPA) sont situés dans les Alpes-Maritimes, "qui concentrent les deux tiers des non-admissions en 2022", selon la DGPN. Le renforcement des contrôles "s'étend néanmoins sur plusieurs départements avec les zones de montagne et les différents grands axes internationaux". Le dispositif, piloté par la police aux frontières (PAF), comprend des effectifs de la sécurité publique, de maintien de l'ordre (CRS et gendarmes mobiles) et des gendarmes départementaux. Il doit être au complet d'ici à dimanche.