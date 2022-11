Ocean Viking : quelles sanctions pour les pays qui ont refusé d'accueillir le navire ?

Mais selon des associations comme Human Rights Watch, en opérant ainsi, l’Italie a violé le droit international et s’expose alors à des sanctions. En effet, le sauvetage de toute personne dont la vie est menacée doit être garanti en mer, d’après plusieurs textes : la convention de l'ONU sur le droit de la mer, mais aussi la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) de 1974. Cette dernière impose également aux États une obligation de "coopération et de coordination" pour que les capitaines de navires puissent débarquer facilement les personnes sauvées dans un lieu sûr (et pas forcément le plus proche) : c'est à cette étape que le sauvetage est considéré comme terminé.