Ocean Viking : le navire-ambulance sauve 438 migrants en Méditerranée

Plus tard vendredi, SOS Méditerranée a indiqué avoir récupéré 166 personnes supplémentaires après avoir "assisté de multiples embarcations en détresse et évacué des personnes rescapées en coordination avec les garde-côtes italiens dans la zone de recherche et de sauvetage située entre la Tunisie et Lampedusa".

Au total, "438 personnes rescapées sont actuellement à bord", a indiqué l'ONG, précisant que son navire "fait maintenant route vers Gênes (nord de l'Italie), le port sûr éloigné qui a été assigné par les autorités italiennes pour débarquer les personnes rescapées".