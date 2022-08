Offre d'emploi : qui veut goûter 100 bonbons par jour pour 100.000 dollars par an ?

Pour postuler, il y a quelques conditions essentielles à remplir : il faut vivre en Amérique du Nord, être âgé de 5 ans ou plus et, bien évidemment, avoir "des papilles en or" et "une passion pour les sucreries". Une offre d'emploi qui a fait son effet puisque Candy Funhouse a indiqué avoir déjà reçu plus de 100.000 candidatures en l'espace de deux semaines.

"La majorité proviennent d'adultes, mais environ 25% sont des enfants", a détaillé la porte-parole. Le recruté sera soumis à "une formation poussée à la dégustation" et bénéficiera d'une assurance dentaire intégrale. Gare aux caries !