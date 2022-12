Oligarque russe mort soudainement à Antibes : l'étrange série noire continue

Le second est également un dirigeant de Gazprom, mort le 25 février 2022, au lendemain même du déclenchement de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Alexander Tyulakov, 61 ans, directeur financier de la firme, avait été retrouvé pendu dans son garage, avec là encore une lettre à ses côtés justifiant son "suicide".

Trois jours plus tard, Mikhail Watford, né Tolstosheïa, était retrouvé dans des circonstances analogues dans le garage de sa résidence en Angleterre. Âgé de 66 ans, ce magnat du pétrole et du gaz vivait là avec sa femme et ses trois enfants, et la police britannique n'a pas trouvé d'autre piste que celle du suicide.