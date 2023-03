L'ex-otage Olivier Dubois accueilli par Emmanuel Macron à son arrivée en France

Le chef de l'État Emmanuel Macron accueillera le journaliste français Olivier Dubois, otage pendant deux ans de jihadistes au Mali et libéré lundi, à la mi-journée, à la base aérienne de Villacoublay, près de Paris, a annoncé mardi l'Élysée. Le président se rendra à Villacoublay à midi, après avoir réuni dans la matinée les principaux cadres de la majorité à l'Élysée pour examiner la suite à donner à la réforme des retraites, définitivement adoptée lundi, mais toujours fortement contestée. Olivier Dubois, otage au Sahel depuis le 8 avril 2021, va rejoindre Paris depuis Niamey au Niger.

Lundi après-midi, le journaliste français de 48 ans était souriant et visiblement ému à sa descente de l'avion à l'aéroport de Niamey, accompagné de Jeffery Woodke, humanitaire chrétien qui avait été enlevé le 14 octobre 2016 au Niger, et qui a été libéré en même temps que lui. "Je me sens fatigué, mais je vais bien", a-t-il déclaré.