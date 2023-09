"On a un pilote dans la maison" : l'appel surprenant d'un Américain aux services d'urgence après le crash d'un F-35

L'avion avait brusquement disparu des radars. Son pilote, lui, s'était éjecté et avait atterri dans le jardin d'une maison de Caroline du Sud, aux États-Unis. L'affaire a à la fois amusé et choqué dans le pays ; dimanche, l'armée avait appelé la population à l'aider à retrouver un avion de combat F-35 - appareil estimé à 80 millions de dollars - porté disparu.

"Je crois qu'il a atterri dans mon jardin" a raconté, calmement, le propriétaire de la maison aux services américains d'urgence, le 911, contactés après l'atterrissage en parachute, sur sa propriété, du pilote en question. "On a un pilote dans la maison. Il dit qu'il s'est éjecté de l'avion. Et on voulait juste savoir si on pouvait nous envoyer une ambulance s'il vous plaît", peut-on entendre dans l'audio de cette conversation, diffusé ce vendredi par plusieurs médias américains. "Pardon ?", réagit l'opératrice, dubitative. "On a un pilote. Dans la maison", répète le résident.