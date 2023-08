"On n’a jamais vu de tels incendies" : au Canada, une course contre la montre pour évacuer les habitants

Dans les Territoires du Nord-Ouest, à Yellowknife, une course contre la montre est, là aussi, engagée : 20.000 habitants ont été contraints de partir vendredi. Une évacuation de masse particulièrement compliquée, car la région est isolée. Le centre d’accueil le plus proche se trouve à plus d’un millier de kilomètres. Le feu, situé à une quinzaine de kilomètres des murs de la ville, pourrait la toucher au cours du week-end, ont mis en garde les autorités, d’autant plus que les vents ne devraient pas jouer en faveur des pompiers. “On s’est installés à Yellowknife en 1976 et on n’a jamais vu de tels incendies”, soupire une retraitée. “Nous, on n’a pas de voiture, donc on n’a pas le choix, il faut qu’on évacue par avion. Heureusement, il reste encore quelques places sur des vols commerciaux”, déclare un homme.