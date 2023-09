On vous explique le "shutdown" qui guette les États-Unis

Les services essentiels "continuent de fonctionner", selon le CFRB, citant notamment protection des frontières, soins médicaux hospitaliers, contrôle du trafic aérien, application des lois, ou maintenance du réseau électrique. "Une partie du personnel législatif et judiciaire a également été largement protégée" lors des précédents "shutdowns", et les dépenses liées aux retraites ainsi qu'à la santé des personnes à bas revenus et âgées (programmes Medicare et Medicaid) avaient également été maintenues, mais les demandes d'inscriptions repoussées.