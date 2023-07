VIDÉO - Cisjordanie : au moins 13 morts dans l'opération militaire israélienne à Jénine

Jénine et son camp de réfugiés, bastion de groupes armés palestiniens, ont été visés à plusieurs reprises par des opérations israéliennes. Le nord de la Cisjordanie a connu une récente vague d'attaques contre des Israéliens ainsi que des violences anti-palestiniennes de la part de colons juifs. L'armée israélienne avait annoncé avoir frappé "un centre d'opérations conjointes" d'un groupe armé local, la Brigade de Jénine et plusieurs cibles dont six "ateliers de fabrication d'explosifs". Une source sécuritaire palestinienne a indiqué de son côté qu'un site militaire du mouvement islamiste Hamas dans le nord de la bande de Gaza avait été touché, sans faire de blessés. "Nous agirons aussi longtemps que nécessaire pour éradiquer le terrorisme", a affirmé le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, lors d'une visite mardi dans une base militaire proche de la ville. "Nous ne permettrons pas à Jénine de redevenir un refuge pour le terrorisme", a-t-il ajouté. La ministre palestinienne de la Santé, Mai al-Kaila, a, elle, qualifié mardi soir lors d'une conférence de presse l'opération israélienne "d'agression qui défie les lois internationales".