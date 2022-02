Invasion russe en Ukraine : des similitudes avec l'annexion de Crimée en 2014

La vitesse de l’opération prend tous les acteurs internationaux de court. L’annexion est condamnée par Kiev comme par les Occidentaux et provoque ce qui est défini comme la pire crise diplomatique entre l'Occident et la Russie depuis la fin de la Guerre froide. Un pic de tensions qui ne sera toutefois pas suivi de mouvement militaire. Et ce sont finalement des sanctions économiques qui seront privilégiées contre la Russie.

Lundi, la reconnaissance de l’indépendance des "républiques" séparatistes a aussi entraîné la mise en place de nouvelles mesures économiques de rétorsion. Alors que la Russie mène actuellement une opération militaire en Ukraine, la question de la réponse occidentale se pose à nouveau. Du côté ukrainien pourtant, il semble inenvisageable que la conclusion de cette crise soit la même que huit ans auparavant. Suite à la déclaration de Vladimir Poutine lundi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a prévenu sa population : "Nous ne devons rien à personne et nous ne céderons rien à personne. Nous en sommes certains parce qu’aujourd'hui, ce n’est pas février 2014, mais février 2022."