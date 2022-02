Opération militaire russe : Vladimir Poutine entend "démilitariser" et "dénazifier" l'Ukraine

Le temps de la diplomatie est fini. Faisant fi du tollé international et des sanctions infligées par l'Occident, le président russe Vladimir Poutine a annoncé, jeudi 24 février, peu avant 4h, le lancement d'une opération militaire chez son voisin pro-occidental pour défendre les séparatistes prorusses. "J'ai pris la décision d'une opération militaire spéciale", a-t-il déclaré, dans une adresse surprise à la télévision, sans préciser si cette intervention se limiterait à l'Est ou bien si elle serait plus large.

Dans sa déclaration, le chef du Kremlin a justifié cette opération militaire, en dénonçant une fois encore un "génocide" orchestré par l'Ukraine dans l'Est du pays, après l'appel à "l'aide" des responsables des "républiques" séparatistes prorusses autoproclamées et reconnues par Moscou pour "repousser l'agression" ukrainienne. "Nous nous efforcerons d'arriver à une démilitarisation et une dénazification de l'Ukraine", a-t-il lancé, assis à un bureau en bois sombre, promettant de conduire "au tribunal ceux qui ont commis de nombreux crimes, responsables de l'effusion de sang de civils, notamment des citoyens russes".