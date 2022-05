Picasso : original ou réplique, un tableau "perdu" réapparaît chez la mère du président philippin

On la pensait égarée, elle a été retrouvée par hasard. Une toile "perdue" de Pablo Picasso est réapparue, de manière inattendue, aux Philippines. Le tableau Femme couchée VI du maître espagnol a été filmé au domicile d'Imelda Marcos. Celle-ci n'est autre que la mère de Ferdinand Marcos Junior, fils du dictateur du même nom, qui a remporté l'élection présidentielle, lundi 9 mai. La découverte inopinée a eu lieu lorsque Bongbong Marcos s'est rendu chez sa mère, entouré de ses équipes de communication, pour fêter sa victoire, actant le retour au pouvoir de son clan, 36 ans après la destitution de son père.

Dans une séquence, diffusée sur la chaîne locale TV Patrol, la veuve du défunt dictateur philippin étreint son fils. Derrière eux, accroché sur un mur, on peut apercevoir un nu en bleu et vert allongé sur un lit orange et jaune. Selon le magazine spécialisé The Art Newspaper, cette toile ferait partie d'une collection de plus de 200 œuvres acquises par Ferdinand Marcos, avec l'argent soutiré - jusqu'à 10 milliards de dollars - au peuple philippin lorsqu'il était au pouvoir (1965-1986).