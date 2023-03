Origine du Covid-19 : soudain, la théorie du laboratoire de Wuhan refait surface

Plus de trois ans se sont écoulés et des dizaines de vagues sont passées. Mais on ne dispose toujours pas de la réponse à une question cruciale : d'où vient le virus du Covid-19, apparu à Wuhan ? Le débat reprend de la vigueur avec la prise de parole du directeur du FBI. Ce mardi 28 février, Christopher Wray a révélé qu'un accident du laboratoire situé en Chine est "très probablement" à l'origine de la pandémie qui a frappé le monde.

Une prise de parole dans laquelle les défenseurs de la théorie de la fuite d'un laboratoire devinent la preuve que "la vérité finit toujours par triompher". "Encore un sujet où les prétendus 'complotistes' avaient raison", a par exemple ironisé Florian Philippot. TF1info retrace la chronologie d'une théorie longtemps méprisée avant de devenir crédible.