Otages français libérés d'Iran : "Pas de mot pour décrire la joie", la sœur de Benjamin Brière soulagée

Benjamin Brière courait "un vrai risque vital" en Iran, a par ailleurs déclaré à l'AFP son avocat, Me Philippe Valent. Selon lui, le détenu avait entamé une grève de la faim depuis le 28 janvier, il y a donc "plus de cent jours". Il refusait d'y renoncer tant qu'il n'aurait pas recouvré sa liberté, tout en acceptant de s'alimenter par intermittence. "Il était temps que cette libération intervienne avant qu'une catastrophe ne survienne", a affirmé son avocat.

Depuis février, Me Philippe Valent était "en relation continue" avec le Quai d'Orsay en vue de la libération de son client. Si l'état physique de ce dernier va exiger "une hospitalisation assez rapide", à son arrivée à Paris, il est resté "extrêmement combatif moralement et prêt à poursuivre son combat au péril de sa vie", a salué son avocat.

Benjamin Brière est libéré aux côtés du Franco-irlandais Bernard Phelan, qui souffre de problèmes cardiaques et d'une pathologie osseuse, et dont l'état de santé s'était également fortement dégradé, notamment suite à une grève de la faim et de la soif qu'il avait lancée début janvier. Il avait recommencé à boire et manger à la demande de sa famille.