La famille de Cécile Kohler, Française retenue en Iran, a pu lui parler pour la première fois

Si Cécile, qui portait un voile, "n'a pas pu parler librement", selon famille, "elle était en pleurs" lorsqu'ils ont répondu à l'appel. "Nous l'avons sentie très éprouvée psychologiquement. Elle souffre notamment énormément de n'avoir pu avoir aucun contact avec sa famille en plus de sept mois", ont-ils ajouté dans le communiqué. Ils se sont dits "particulièrement alarmés et extrêmement inquiets" par cette vision. Selon le communiqué, cette enseignante et syndicaliste est "détenue dans la section 209 de la prison d'Evin, section de haute sécurité, tristement célèbre pour ses conditions de détentions extrêmement difficiles", dans le nord de l'Iran. Cécile Kohler "est innocente et doit être libérée et rapatriée immédiatement", a par ailleurs intimé le comité, qui a précisé que la Française n'avait toujours pas "d'avocat indépendant" et qu'aucune date de procès n'avait été fixée.