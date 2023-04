Le jour où... le 4 avril 1949, l'Otan a été créée

Alertés par ce coup de force, et la fragilité de l'Europe de l'Ouest face à l'ogre soviétique incarnée par le coup d'État de Prague (avril 1948), les États-Unis réagissent. Aux côtés du Canada et de dix autres pays européens (la Belgique, le Danemark, la France, l'Islande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, le Portugal et le Royaume-Uni), ils signent le Traité de l'Atlantique Nord, aussi connu sous le nom de traité de Washington, le 4 avril 1949.

Ce texte comprenant seulement 14 articles - une rareté en droit international - jette les bases de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (Otan), qui ne voit le jour, en tant qu'institution à part entière, que quelques mois plus tard. "Les nations ont de plus en plus la conviction que leurs destinées sont liées, que leur salut et leur bien-être ne peuvent plus se fonder sur un nationalisme égoïste et agressif mais sur la mise en œuvre progressive de la solidarité humaine", souligne à l'époque Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères.