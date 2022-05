Adhésion de la Finlande et de la Suède à l’Otan : pourquoi la Turquie joue les trouble-fête

Une des premières raisons invoquées pour justifier les menaces de blocage est la protection accordée par les pays scandinaves aux réfugiés kurdes. La Suède et la Finlande sont des terres d'accueils, notamment pour les kurdes issus des mouvements armés en Syrie, combattus par la Turquie, et du Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK), un groupe considéré comme une "organisation terroriste" par la Turquie ainsi qu'un grand nombre de pays, dont les États-Unis et l’Union européenne - Suède et Finlande comprises.

Ankara reproche à Helsinki et Stockholm de rejeter ses demandes d'extradition de membres de ces "organisations terroristes". Un agacement qui s'est étendu ces dernières années, surtout en raison de signes de soutien suédois aux groupes armés kurdes en Syrie, comme la milice anti-État islamique des Unités de protection du peuple (YPG). "Comment allons-nous leur faire confiance ? La Suède est la pépinière des organisations terroristes", a ainsi déclaré le président turc le 16 mai 2022.

Recep Tayyip Erdogan dénonce par ailleurs l'interdiction des exportations d'armes vers la Turquie mise en place par la Finlande et la Suède, ainsi que d'autres pays de l'Union européenne, en octobre 2019, en représailles à une offensive menée par les forces d'Ankara dans le nord de la Syrie. Le président turc a affirmé ne pas vouloir voir entrer dans l’Otan des États ayant pris des "sanctions" contre son pays.