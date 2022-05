Otan : la Suède va officiellement demander son adhésion

La Suède et la Finlande ont déjà annoncé leur volonté de déposer leur candidature simultanément. "Nous nous attendons à ce que (l'adhésion) ne prenne pas plus d'un an", avec la ratification nécessaire par les 30 membres de l'Alliance atlantique, a déclaré la cheffe du gouvernement social-démocrate.

Cette annonce était acquise après la bascule historique du parti au pouvoir dimanche en faveur de l'adhésion et la garantie d'une large majorité au Parlement.