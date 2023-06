Ouganda : au moins 41 morts, majoritairement des étudiants, dans une attaque djihadiste d'un lycée

L'armée ougandaise a annoncé être à la poursuite des assaillants des Forces démocratiques alliées (ADF), une milice islamiste qui a prêté allégeance au groupe État islamique, après leur raid contre ce lycée situé dans le district de Kasese, à moins de deux kilomètres de la frontière avec la RD Congo. Les assaillants, qui ont aussi kidnappé six personnes, ont fui en direction du parc national des Virunga, situé en territoire congolais. Le porte-parole des UPDF a déclaré que les ADF pourraient également avoir kidnappé plusieurs personnes. "Nos forces poursuivent l'ennemi pour secourir les personnes enlevées et détruire ce groupe", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Vaste étendue à la frontière avec l'Ouganda et le Rwanda, les Virunga constituent la plus ancienne réserve naturelle d'Afrique et sont un sanctuaire pour les espèces rares, dont les gorilles de montagne. Mais les milices, dont des dizaines sont actives dans l'est de la RD Congo, riche en minéraux, utilisent aussi le parc comme repaire.