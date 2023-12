Ouganda : une femme de 70 ans donne naissance à des jumeaux

Âgée de 70 ans, une Ougandaise a donné naissance à des jumeaux, une fille et un garçon, ce mercredi. Elle a longtemps été qualifiée de "femme maudite" car elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Elle avait déjà donné naissance à une fille, son premier enfant, il y a trois ans.

Son médecin parle "d'un exploit extraordinaire". Une Ougandaise de 70 ans a donné naissance à des jumeaux, mercredi 29 novembre, a déclaré à l'AFP jeudi le docteur qui a supervisé sa grossesse et son accouchement."C'est un exploit extraordinaire que de donner naissance à des jumeaux" pour une mère de 70 ans, a déclaré le docteur Edward Tamale Sali.

La mère, Safina Namukwaya, et les bébés sont en bonne santé et sont toujours en observation dans un établissement de la capitale Kampala, a poursuivi Edward Tamale Sali.

"Femme maudite"

Safina Namukwaya a parlé de "miracle" après la naissance de sa fille et de son fils. Et pour cause, la septuagénaire qui vit à environ 120 kilomètres à l'ouest de la capitale, a longtemps été qualifiée de "femme maudite" car elle a réussi à avoir son premier enfant, une fille, il y a seulement trois ans.

Le compagnon de Safina Namukwaya, rencontré en 1996, n'est toutefois pas venu assister à ce deuxième l'accouchement, à son plus grand désarroi. "Peut-être qu'il n'est pas content que j'aie accouché de jumeaux (...) de peur des responsabilités qui en découlent", a-t-elle commenté.