Ouganda : une loi "anti-homosexualité" provoque l'indignation de la communauté internationale

L'annonce a provoqué un tollé à travers le monde. Lundi 29 mai, le chef de l'État de l'Ouganda, Yoweri Museveni, a approuvé une "loi anti-homosexualité 2023" qui prévoit de lourdes peines pour les relations homosexuelles et la "promotion" de l'homosexualité. L'annonce, faite par la présidence ougandaise, a suscité l'indignation et l'inquiétude parmi les organisations de défenses des droits humains et de santé.