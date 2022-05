Ouïghours : la cheffe de l'ONU pour les droits de l'homme en visite en Chine

Elle est la première cheffe de l'ONU pour les droits de l'homme à se rendre en Chine depuis 2005, après des années d'âpres négociations avec Pékin sur les termes de sa venue. Michelle Bachelet entame mardi une visite extrêmement attendue dans la région chinoise du Xinjiang, où Pékin est accusé de mener une répression féroce contre les musulmans ouïghours. Ce déplacement se fait pour l'heure dans la discrétion, la délégation onusienne étant tenue d'intégrer, au nom de la situation épidémique en Chine, une bulle sanitaire qui la tient à l'écart de la presse étrangère.

Le Xinjiang, au Nord-Ouest de la Chine, longtemps frappé par des attentats sanglants attribués à des séparatistes et des islamistes ouïghours, fait l'objet depuis quelques années d'une répression menée au nom de l'antiterrorisme. Des études occidentales accusent Pékin d'y avoir interné au moins un million de Ouïghours et de membres d'autres minorités musulmanes dans des camps de rééducation, voire d'imposer du "travail forcé" et des "stérilisations forcées". Washington affirme même que Pékin est responsable de "génocide".

Aucun détail sur les lieux précis où ira Michelle Bachelet n'a été rendu public, ce qui interroge sur la latitude dont elle bénéficiera concrètement sur le terrain. D'autant plus que le ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, lui a déclaré dès lundi qu'il s'attendait avant tout à une visite qui puisse "clarifier la désinformation" dont la Chine s'estime victime.