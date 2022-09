Torture, crimes contre l’humanité... L’ONU publie un rapport au vitriol sur le Xinjiang en Chine

Très attendu, le rapport de l'ONU sur la région chinoise du Xinjiang a été publié in extremis mercredi. Il évoque de possibles "crimes contre l'humanité" et fait état de "preuves crédibles" de tortures et de violences sexuelles à l'égard de la minorité ouïghoure. "L'ampleur de la détention arbitraire et discriminatoire de membres des Ouïghours et d'autres groupes à prédominance musulmane (...) peut constituer des crimes internationaux, en particulier des crimes contre l'humanité", indique le rapport d'un peu moins de cinquante pages dans ses conclusions.