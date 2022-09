Ouragan Ian : en Floride, des flamants roses sont-ils vraiment mis à l'abri dans les toilettes d'un hôtel ?

Il n'est pas surprenant de constater que des scènes similaires soient capturées en images à 30 ans d'intervalle. En effet, les ouragans sont fréquents en Floride, obligeant les parcs qui hébergent des animaux à mettre en place des protocoles spécifiques lorsque les éléments se déchaînent. Dans un article publié sur son site, la radio publique américaine NPR note qu'outre-Atlantique, "l'Association des zoos et aquariums, qui représente plus de 230 établissements de soins pour animaux aux États-Unis et à l'étranger, exige que tous ses membres effectuent un exercice annuel de préparation aux catastrophes pour conserver leur accréditation".

Le scénario à suivre, à l'approche d'un ouragan, est le suivant : "Les membres du personnel enlèvent les débris du parc, les bâches et les panneaux sont retirés tandis que les générateurs et les réservoirs d'essence sont préparés. Les produits de nettoyage et la nourriture pour les animaux et le personnel sont stockés à l'avance. En résumé, tout est fait pour que le zoo se prépare à fonctionner sans aide extérieure."

Si la publication qui s'est répandue en ligne s'appuie sur une photo hors contexte et que les animaux n'ont pas été hébergés dans les locaux d'un hôtel, il est donc exact que des flamants roses ont eté mis à l'abri pour éviter les vents violents qui ont touché la Floride. Un ouragan comme la région en connaît régulièrement et que les établissements hébergeant des animaux sont habitués à affronter, étant formés en amont pour anticiper les situations d'urgence similaires.