Ouragan Ian : cette vidéo impressionnante d'un requin nageant dans une rue inondée de Floride est-elle authentique ?

Mais alors où et quand la vidéo a-t-elle été prise ? Une recherche d'image inversée via plusieurs moteurs de recherche n'a pas permis de retrouver une trace plus ancienne de ces images. Par contre, il apparaît qu'elles ont été mises en ligne pour la première fois à 10h12 (heure locale) soit 12h12 en heure GMT. Or, d'après les données encore préliminaires de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA) visibles ci-dessous, à cette heure-là, l'ouragan n'avait pas encore inondé les rues de Fort Myers.