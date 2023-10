Ouragan Otis au Mexique : le bilan revu à la hausse, près de 40 morts à Acapulco

L'armée et la marine utilisent également le pont aérien "depuis Acapulco vers Mexico pour les patients qui ont besoin d'une assistance médicale spécialisée". Une nouvelle "dépression tropicale" est en train de se former dans le Pacifique au sud du Mexique au large du Chiapas et du Guatemala, a indiqué la Commission nationale de l'eau (Conagua). Les conditions atmosphériques sont propices au "développement d'une dépression tropicale" vers le début de la semaine prochaine, a précisé le Centre national des ouragans (NHC) de Miami, chargé des prévisions et des alertes pour la zone.

L'ouragan Otis, qui a dévasté Acapulco avec des vents d'une vitesse de 270 km/h et des pluies violentes, s'est formée très rapidement en quelques heures dans le Pacifique au large du Mexique, à la grande surprise des observateurs. "Malheureusement, Otis a pu profiter de conditions très favorables, comme la chaleur des eaux profondes dans l'océan Pacifique au large de la côte ouest du Mexique, et un environnement atmosphérique favorable", a expliqué à l'AFP le directeur du NHC, Michael Brennan. En 1997, l'ouragan Paulina, de categorie 4 sur l'échelle de Saffir-Simpson qui en compte 5, avait également touché la région d'Acapulco dans l'état du Guerrero, avec un bilan de plus de 200 morts.