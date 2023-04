Ouzbékistan : un référendum pour permettre au président de rester au pouvoir jusqu'en... 2040

Parmi les autres nouveautés, le projet de Constitution comporte aussi l'interdiction de la peine de mort, et le respect des droits humains sont constitutionnalisés dans ce "Nouvel Ouzbékistan" plus juste que vante l'actuel chef de l'État. Le pouvoir s'est employé à légitimer cette nouvelle Constitution, en mobilisant des célébrités locales pour en louer les mérites et ceux du président Mirzioïev pendant de grandes manifestations et des concerts.