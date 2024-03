Ovnis : "aucune preuve d'activité extraterrestre", selon les États-Unis

Des phénomènes anormaux dans le ciel des États-Unis ont-ils été provoqués par une activité extraterrestre ? Non, d'après un rapport publié ce vendredi et basé sur les données gouvernementales des 80 dernières, selon lequel "aucune preuve vérifiable" n'existe.

Il n'existe "aucune preuve" d'une activité extraterrestre lors des dernières décennies. Voilà la conclusion formulée aux États-Unis par le Bureau de résolution des anomalies dans tous les domaines (AARO), chargé d'analyser tous les dossiers du gouvernement américain lors des 80 dernières années. L'enquête sur les objets volants non identifiés (ovnis) - un travail exigé par le Congrès - n'aboutit sur rien de concret.

L'implication de la Nasa

"L'AARO n'a trouvé aucune preuve vérifiable [...] d'une activité extraterrestre", a indiqué ce vendredi son directeur, rapporte ABC News. Selon lui, il n'existe "aucune preuve vérifiable" que les autorités américaines ou des entreprises privées aient eu accès "à la technologie extraterrestre" ces dernières années. "Il n'y a aucune indication que des informations aient été cachées au Congrès."

Ce sujet est pris très au sérieux outre-Atlantique. Récemment, la Nasa a annoncé la création d'un poste de directeur chargé de la recherche sur les phénomènes d'ovnis. Pour passer "du terrain du sensationnalisme à celui de la science", a insisté Bill Nelson, le patron de l'agence spatiale américaine.

En mai 2023, quelque 800 phénomènes aériens non identifiés avaient été collectés par la Nasa, non pas de peur qu'il s'agisse de véhicules extraterrestres, mais plutôt crainte des capacités d'espionnage inconnues de pays rivaux. "Entre 2% et 5%" étaient "vraiment anormaux", expliquait alors le Pentagone.