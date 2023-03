Les hippopotames de Pablo Escobar bientôt exfiltrés hors de Colombie

Aujourd’hui, plus de 130 pachydermes sont installés dans les rivières de la province d'Antioquia (nord-ouest du pays), bien au-delà de l'Hacienda Napoles. Comme l’explique la chaîne américaine CBS, ces animaux n’ayant aucun prédateur naturel dans le pays, ils se reproduisent de manière incontrôlée, en dépit des campagnes de stérilisation menées par les autorités. Et, si rien n’est fait, leur nombre pourrait être multiplié par trois d’ici à la fin de décennie.

De plus, ils représentent une menace pour la biodiversité. Leurs excréments modifient la composition des rivières et pourraient avoir un impact sur l'habitat des lamantins et des capybaras. À cela s’ajoute aussi le danger que ces imposants mammifères représentent pour les habitants.