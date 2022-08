Inondations au Pakistan : plus de 900 morts après des pluies de mousson exceptionnelles

Près de 220.000 maisons ont été entièrement détruites, et 500.000 gravement endommagées, a détaillé l'agence nationale de gestion des catastrophes. Des vidéos postées sur les réseaux sociaux vendredi montraient des bâtiments, installés près de rivières en crue, et des ponts détruits par les flots. Les régions du Balochistan (Ouest) et de Sindh (Sud) sont les plus touchées, même si les pluies torrentielles ont concerné presque l'ensemble du pays.

La ministre du Changement climatique, Sherry Rehman, qui avait évoqué mercredi une catastrophe "d'une rare ampleur", a annoncé vendredi l'état d'urgence et lancé un appel à l'aide internationale. De son côté, le Premier ministre Shehbaz Sharif a annulé son déplacement au Royaume-Uni afin de superviser les opérations de sauvetage. L'armée a été réquisitionnée pour se consacrer aux opérations de secours. Les officiers de l'armée devront d'ailleurs verser un mois de salaire face aux pertes provoquées par la catastrophe et un appel aux dons a été lancé.