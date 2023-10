"Pallywood" : comment des comptes pro-israéliens font passer des victimes civiles de Gaza pour des "acteurs"

D'après nos recherches, l'homme en bonne santé est Saleh Aljafarawi. Actif sur YouTube, où il se décrit comme un "artiste de 25 ans" et met en ligne un certain nombre de ses chansons, il a aussi un compte sur Instagram, où il poste plutôt des contenus sur son quotidien à Gaza. C'est sur ce compte-là qu'on retrouve la vidéo du 26 octobre, dans laquelle il marche dans les décombres. Ou encore celle issue d'un clip de musique dans lequel il pose fièrement avec des armes. Aucun signe en revanche de la vidéo de son amputation à l'hôpital ni de preuve qu'il serait un "acteur".

Et pour cause, le jeune homme amputé est une autre personne. Grâce à une recherche d'image inversée, on retrouve cette vidéo publiée dès le 18 août sur TikTok. Comme l'ont révélé plusieurs internautes, il s'agit de Mohamed Zandig, un jeune Palestinien originaire de Cisjordanie, qui a bien été amputé de la jambe en juillet dernier. Depuis, l'un de ses proches documente sa rémission, bien loin des bombes qui s'abattent sur Gaza.

Enfin, une dernière séquence, la plus récente, est apparue le 29 octobre. Supposée être un reportage télévisé au sujet du bilan à Gaza, on y aperçoit des individus, couchés au sol et cachés sous des draps, dont on distingue des mouvements. Comme le prouve une recherche d'image inversée, l'extrait vient en réalité d'Égypte. Filmé en octobre 2013, il illustre une manifestation organisée devant le siège d'une université par des étudiants restés sans logement pour la rentrée scolaire.