"Pallywood" : un bombardement dans la bande de Gaza a-t-il été mis en scène par des acteurs ?

La bande de Gaza est la cible de nombreuses frappes israéliennes en représailles à l'attaque perpétrée le 7 octobre par des commandos du Hamas. Face à un bilan qui s'alourdit de jour en jour dans l'enclave palestinienne, certains cherchent à mettre en doute le drame vécu par les Gazaouis. Une vidéo tournée en 2018 est détournée pour faire croire à une mise en scène d'un bombardement.

Alors que les réseaux sociaux sont devenus la seule fenêtre sur la bande de Gaza, certains comptes remettent en cause l'authenticité de ces images. Une vidéo diffusée ce mardi 14 mai accuse des civils de l'enclave palestinienne d'avoir mis en scène un bombardement, créant une fausse explosion et ajoutant du sang sur les acteurs à mesure qu'une caméra tourne autour d'eux. Mais ce "spectacle de rue", comme la décrit ironiquement l'internaute, a-t-il été réalisé pour illustrer le bombardement de civils à Gaza ? Nous avons vérifié.

Une vidéo tournée en 2018

La séquence commence avec une explosion dans une zone sécurisée par un ruban de signalisation. Deux hommes, visiblement en parfaite santé, entrent ensuite dans la zone, se couchent à terre et commencent à simuler des blessures. Un autre individu s'occupe quant à lui d'ajouter du sang sur les acteurs, pendant qu'un troisième homme mime la sidération, les bras levés vers le ciel. Une femme filme le tout, sous le regard de dizaines de spectateurs.

Un indice visuel nous a permis d'en savoir plus. L'homme qui ajoute le sang porte en effet une veste blanche avec le logo de son entreprise de maquillage pour effets spéciaux. En retrouvant la page sur Facebook du studio, une chose saute aux yeux : le jeune homme ne fait plus la promotion de son activité sur ses réseaux sociaux depuis le début de la guerre à Gaza. Impossible de savoir s'il a récemment participé à un tournage ou s'il a cessé son activité. En consultant ses archives toutefois, nous avons trouvé la publication d'une intervention qui ressemble en tout point à celle diffusée ce mardi par les internautes. Or, les images en question remontent au 11 mars 2018, bien avant l'offensive du Hamas sur Israël et les frappes en représailles de l'État hébreu. Sur les photos, on repère les deux fausses victimes à terre, dont celle vêtue d'un tee-shirt à rayures bleu et son keffieh utilisé pour compresser la plaie, et on identifie la zone délimitée par le ruban.

À gauche, les personnes visibles sur la vidéo diffusée ce mardi 14 mai 2024, à droite les photos partagées le 11 mars 2018 par une entreprise d'effets spéciaux - Les Vérificateurs

En légende, ce spécialiste des effets spéciaux précise en arabe qu'il s'agit d'une intervention "pour la manœuvre spéciale des étudiants en médecine de l'université islamique". Une version corroborée par la page Facebook de l'établissement en question. Le 11 mars 2018, l'université de Gaza publiait des photos de l'événement, expliquant qu'il s'agissait d'une "opération à l'occasion de la Journée de sensibilisation Médicale". Plus précisément, l'établissement avait souhaité mettre en scène les conséquences d'un bombardement contre Gaza après la guerre de 2014 afin de "sensibiliser les étudiants aux méthodes pour gérer les blessures multiples et le meilleur moyen de les traiter afin de préserver la vie des blessés". Tous les éléments visuels correspondent à ceux du clip devenu viral. Les deux interprètes sont habillés exactement de la même manière et leurs blessures se situent au même endroit. Une autre vidéo, prise par drone et publiée par l'établissement, confirme quant à elle que la zone géographique est la même.

En résumé, cette vidéo ne montre absolument pas une "mise en scène" des drames vécus par les Palestiniens à Gaza. Elle s'inscrit plutôt dans le phénomène en ligne qui consiste à mettre en doute le drame vécu par les civils dans le territoire enclavé. À grands coups de publications accompagnées du mot-clé "Pallywood" ou "Gazawood" - contraction de Palestine ou Gaza et Hollywood - cette campagne vise aujourd'hui à remettre en question l'existence de victimes civiles de l'enclave. À l'heure actuelle, aucune des preuves avancées par des internautes qui culminent parfois des millions de vues n'est crédible.

