Confinement draconien à Shanghai : quelle est la réalité de l'épidémie de Covid-19 ?

À titre de comparaison, le nombre de contaminations au Covid-19 en Chine reste largement inférieur aux chiffres recensés par le ministère français de la Santé, comme en atteste la courbe Our World in Data. Si la France, elle, a atteint en janvier 2022 un pic de cas positifs au Covid-19 inégalé depuis mars 2020 (plus de 500.000 contaminations), elle a pourtant levé l'ensemble de ses restrictions sanitaires - excepté le port du masque dans les transports en commun - dès la mi-février.