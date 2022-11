Le Covid-19 au plus haut en Chine depuis six mois, l'économie accuse le coup

Un retour de l'épidémie qui freine l'économie. La Chine a rapporté ce lundi 7 novembre le nombre le plus important de nouveaux cas de Covid-19 en six mois. Une tendance étonnante alors même que le pays a choisi une stricte stratégie "zéro Covid" qui perturbe le travail et la vie quotidienne. Jusqu'à toucher ses exportations.