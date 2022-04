Covid-19 : après Shanghai, Pékin durcit à son tour les mesures sanitaires

Depuis plusieurs semaines, les habitants de Pékin redoutaient cette annonce. Si le renforcement des mesures sanitaires pour lutter contre la hausse des cas de Covid-19 n'est pas aussi drastique dans la capitale chinoise qu'à Shanghai, les pékinois devront présenter, à partir du 5 mai 2022, un test négatif pour accéder aux lieux publics, ont indiqué ce samedi les autorités.

À partir de cette date, un test négatif au Covid-19 effectué au cours de la semaine écoulée sera obligatoire pour entrer dans "de nombreux lieux publics et pour prendre les transports en commun", ont-elles précisé sur le compte WeChat de la ville. Pour les activités telles que les événements sportifs et les voyages en groupe, les consignes seront plus exigeantes encore : les participants devront présenter un test négatif au Covid-19 effectué dans les 48 dernières heures, ainsi que la preuve qu'ils ont été entièrement vaccinés. L'ensemble de ces tests anti-Covid seront gratuits pour les résidents, ont précisé les médias d'État.