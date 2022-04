Covid-19 : le "cauchemar" d'un avocat en quarantaine en Chine pendant près de trois mois

Le 19 février, les autorités sanitaires de Guangzhou lui annonce que l'homme avec qui il a partagé le bus le conduisant vers le dernier hôpital est infecté par le Covid. Xue Liangquan est donc déclaré cas contact et doit passer 14 jours dans un hôtel de quarantaine. Le 6 mars, le jour même où il devait sortir de cette période d'isolement, il reçoit un nouvel appel : il a été testé positif. Dépité, l'avocat demande des preuves de ce test, qu'on lui refuse.

"Le plus dur pour moi était l'absence de certitude", confie-t-il auprès du New York Times, qui relate son histoire. "Chaque fois que je pensais qu'une étape était terminée, et que j'étais sur le point d'être libre, le cauchemar revenait." L'homme de 37 ans doit alors se soumettre à deux nouvelles semaines d'isolement dans un centre médical, puis à deux autres de surveillance dans un hôtel.

Le 31 mars, il est enfin libéré, pour de bon cette fois. Cela fait trois mois qu'il est arrivé en Chine. Épuisé par ces quarantaines à répétition, il renonce à l'idée de voir ses parents et réserve directement un vol retour pour les États-Unis dès le lendemain, le 1er avril. "C'était comme un cauchemar", décrit-il à son retour dans un billet sur la plateforme de médias sociaux WeChat pour raconter son expérience.