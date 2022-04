Covid-19 : le Danemark cesse temporairement sa vaste campagne de vaccination

"Nous sommes dans une bonne position. Le printemps est arrivé et nous avons un bon contrôle de l'épidémie, qui semble s'atténuer", a expliqué dans un communiqué l'une des responsables de l'Agence de santé danoise SST, Bolette Søborg. "C'est pourquoi nous clôturons le programme de vaccination de masse contre le Covid-19". Cette décision est justifiée par la forte couverture vaccinale - près de 81% des 5,8 millions de Danois ont reçu deux doses et 61,6% trois, dont une dose de rappel - et des indicateurs encourageants, avec "des taux d'hospitalisations stables" et une baisse du nombre de nouvelles infections.

"Cela signifie, entre autres, qu'à partir du 15 mai, nous n'enverrons plus d'invitations à la vaccination", a expliqué la cheffe d'unité au Conseil national de la santé. "Cependant, vous pouvez toujours être vacciné au printemps et en été, et nous continuons de recommander la vaccination aux personnes présentant un risque particulièrement accru de développer une évolution grave de la maladie. Cela est particulièrement vrai pour les personnes de plus de 40 ans et pour les femmes enceintes si elles ne sont pas vaccinées. Nous continuons aussi à vous recommander de terminer votre vaccination en cours."