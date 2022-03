Rebond du Covid-19 en France : qu'en est-il chez nos voisins ?

"Oui, nous avons pris la bonne décision". Olivier Véran a fermement défendu ce 16 mars la levée des restrictions sanitaires en dépit de la reprise de l'épidémie de Covid-19 observée en France en début de mois et qui se confirme de jour en jour. Ce mercredi marquait en effet le douzième jour consécutif où le nombre de nouvelles contaminations quotidiennes dans le pays est supérieur à celui du même jour de la semaine précédente. Les laboratoires ont enregistré 108.832 cas positifs en 24 heures. La moyenne quotidienne sur sept jours atteignait 74.912, un niveau qui n'avait plus été enregistré depuis le 22 février.

"On savait qu'il y avait un risque de rebond, on le constate, et il n'est pas d'ailleurs que français", a plaidé le ministre de la Santé, insistant sur le fait que toute l'Europe connaît actuellement un rebond épidémique et s'attardant particulièrement sur le cas des pays qui n'ont pas allégé leur protocole sanitaire. "Si vous me posez la question de savoir s'il y avait une corrélation entre le fait qu'on ait levé des restrictions et le rebond épidémique, je vous dirais 'regardez l'Allemagne, regardez l'Italie !'", a-t-il lancé. Ces deux pays, voisins de la France, "connaissent un rebond épidémique alors qu'ils ont maintenu le pass sanitaire et parfois le pass vaccinal" et "qu'ils ont maintenu le port du masque dans les lieux fermés. En Italie, c'est même le FFP2 qui est obligatoire dans les commerces !", a-t-il ironisé pour finir.