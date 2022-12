Covid-19 : la Chine va lever les quarantaines à l’arrivée dès le 8 janvier

"La prévention et le contrôle du Covid-19 en Chine sont confrontés à une nouvelle situation et de nouvelles tâches", a souligné Xi Jinping, cité par la télévision d'État CCTV. "Nous devons mener une campagne de santé patriotique plus ciblée et bâtir un rempart solide contre l'épidémie", a ajouté le président chinois, sans plus de précisions.

La Chine n'a annoncé officiellement que six morts du Covid-19 depuis la levée des restrictions. Un bilan largement sous-évalué selon nombre d'experts, alors qu'une grande partie des personnes âgées en Chine ne sont pas vaccinées contre le Covid-19. Ce dimanche 25 décembre, la commission nationale chinoise de la Santé a informé qu'elle ne publierait plus les chiffres quotidiens des cas et décès liés à cette maladie. Pourtant, depuis le début de la crise, la Chine avait toujours publié ces chiffres.